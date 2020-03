Coronavirus, mascherine e guanti di protezione possono essere detratti dal prossimo 730. Vi spieghiamo come fare

Effetto Coronavirus, mascherine e guanti di protezione stanno entrando ormai a fare parte della nostra vita quotidiana. Ma, anche de al momento non è il problema primario per gli italiani, come comportarsi quando è sperabile non servano più? E soprattutto, le spese sostenute per il loro acquisto, sono in qualche modo rimborsabili?

La risposta è positiva. Questa infatti è una spesa che rientra in tutti quelli considerati come dispositivi medici. L’Agenzia delle Entrate infatti prevede una detrazione Irpef del 19% per l’acquisto di dispositivi medici o medicinali. E le mascherine, così come i guanti o addirittura le tute per proteggersi dal Coronavirus rientrano pergfettamente in questa categoria.

Inoltre nel caso di farmaci e dispositivi medici non c’è bisogno del pagamento tracciabile. Per questo potranno essere acquistati in contanti e poi essere portati in detrazione dei redditi. C’è bisogno però che sullo scontrino fiscale della farmacia o parafarmacia sia presente l’indicazione del codice fiscale di chi acquista il prodotto.

Lo riporta una circolare del maggio 2019: è necessario che dal cosiddetto scontrino parlante (o dalla fattura) risultino in modo chiaro sia il prodotto acquistato che il soggetto che sostiene la spesa (identificato con codice fiscale). Invece non possono essere

detratti gli scontrini o fatture che riportano solo l’indicazione “dispositivo medico”.

Mascherine, guanti e gel rimborsabili Ecco quali sono le altre spese detraibili

Nel caso delle mascherine, dei guanti così come degli altri prodotti il consiglio è uno solo. Controllare se rientrano nell’elenco riportato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 20, emessa il 13 maggio 2011. Riporta tutti i dispositivi medici che è possobnile portare in detrazione.

Al di là di quelli che rappresnetano i rimedi per l’emergenza Coronavirus, riportiamo qui i principali:

Siringhe

Prodotti ortopedici (come tutori, ginocchiere, cavigliere, stampelle e ausili per la deambulazione)

Montature per lenti correttive dei difetti visivi

Apparecchi acustici

Occhiali premontati per presbiopia

Lenti oftalmiche correttive dei difetti visivi

Termometri

Apparecchi per la misurazione della pressione arteriosa

Cerotti, bende, garze e medicazioni avanzate

Apparecchi per aerosol

Penna e lancette per la misurazione della glicemia

Pannoloni per incontinenza

Lenti a contatto

Prodotti per dentiere

Ausili per disabili

Soluzioni per lenti a contatto

Contenitori campioni urine o feci

Materassi ortopedici e materassi antidecubito

Test di gravidanza

Inoltre sono previste detrazioni per i dispositivi in vitro:

Strisce/Strumenti per la determinazione del glucosio

Test di ovulazione

Test menopausa

Test autodiagnostici per le intolleranze alimentari

Strisce/Strumenti per la determinazione dei trigliceridi

Test autodiagnosi per la celiachia

Strisce/Strumenti per la determinazione del colesterolo totale, HDL e LDL

Test per la rilevazione di sangue occulto nelle feci

Test autodiagnosi prostata PSA

Test autodiagnosi per la determinazione del tempo di protrombina