Coronavirus, arrivano finalmente buone notizie in Italia dopo l’allerta nazionale. Malgrado il picco di 1.835 casi raggiunti, esperti e numeri forniscono comunque aggiornamenti positivi.

Il coronavirus frena in Italia. Lo dicono i dati forniti dagli esperti. Dopo aver raggiunto un picco con 1.835 casi ufficialmente registrati, sembrerebbe esserci stato un arresto importante dell’epidemia nel territorio nostrano.

Coronavirus, buone notizie in Italia

I dati, infatti, riferiscono che l’incremento dei contagi nelle ultime ore è stato del 16%. Un numero che può sembrare comunque inquietante volendo, ma che è anche confortante rispetto al 50% segnalato appena lunedì. Sono strati ‘soltanto’ 258 i casi in più, a fronte purtroppo di 52 decessi totali e 149 guariti.

Secondo quanto riferiscono i medici, sarà fondamentale soprattutto questa settimana per comprendere il reale andamento dell’epidemia. Così da comprendere se questa, effettivamente, è in calo come sembrerebbe adesso o se ci saranno nuovi aggiornamenti non positivi.

Continuano, nel frattempo, i provvedimenti all’estero nei nostri confronti. L’ultimissimo aggiornamento in tal senso arriva dalla Thailandia, la quale ha deciso che ogni persona che arriverà dal Bel Paese dovrà sottoporsi a un auto-quarantena un po’ come è successo qui con la Cina.

A onor del vero però tale ristrettezza non è specifica nei confronti della sola Italia, ma riguarda piuttosto un’intera piccola lista di paesi dive rientrano anche Cina ovviamente, con Hong Kong, Macao e Taiwan, Giappone, Germania, Corea del Sud, Francia, Singapore e infine l’Iran.

Sono state dichiarate tutte come aree “pericolose per le malattie trasmissibili”. Chiunque arriverà in Thailandia, quindi, con o senza sintomi, dovrà andare in auto-quarantena per 14 giorni. E’ invece prevista la quarantena forzata o l’isolamento per chi avrà eventualmente febbre con oltre i 37,5 gradi.