Calciomercato Juventus, i bianconeri sono in trattativa con i francesi del Lione per l’acquisto della stella Hassem Aouar

La Juventus vuole rivoluzionare il centrocampo a fine stagione e, per diversi profili pronti a partire, altrettanti sono pronti ad approdare a Torino. Diversi sono i calciatori sondati, a partire da Pogba e Milinkovic Savic per finire ad Hassem Aouar del Lione. Secondo quanto riportato da le10sport, i bianconeri sarebbero in trattativa con il presidente francese Aulas. Al momento tra le parti c’è un po’ di distanza vista l’offerta da 50 milioni di euro e la controproposta di 70. Oltre all’alta valutazione fatta dall’OL c’è da considerare anche la folta concorrenza, in particolare del Chelsea che sta operando uno svecchiamento partito con l’arrivo del tecnico Lampard.

Calciomercato Juventus, la situazione a centrocampo

Qualora arrivasse Aouar in estate, non è appunto detto che la Juve si fermi con gli acquisti. Come già detto, piacciono anche Paul Pogba del Manchester United e Sergej Milinkovic Savic della Lazio. Entrambi hanno un costo che viaggia sui 150 milioni di euro, ma il francese sembra sul piede di partenza. Questi acquisti, però, almeno in parte dovranno essere finanziati da alcune cessioni. A centrocampo infatti diversi calciatori sembrano poter fare le valigie.

Il primo è Miralem Pjanic, corteggiato sempre dal Paris Saint Germain, per il quale si è fissato un prezzo da 80 milioni di euro. Rabiot anche potrebbe finire la sua avventura alla Juve dopo solo un anno, visto anche che il Tottenham potrebbe spingersi ad offrire per lui 30-40 milioni di euro. L’incognita resta Khedira che, nonostante il rinnovo fino al 2021 arrivato diversi mesi fa, potrebbe già in estate lasciare Torino direzione MLS. Insomma, Paratici ha un chiaro obiettivo in testa, portare il centrocampo della Juventus, considerato il punto debole della squadra, ad un livello molto superiore.

