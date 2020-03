Cagliari, UFFICIALE: Rolando Maran è stato esonerato come annunciato dal club rossoblu attraverso un comunicato di questi minuti.

La notizia circolava già da diverse ore e adesso è arrivata anche l’ufficialità: Maran non è più l’allenatore del Cagliari. Decisiva la sconfitta interna contro la Roma nell’ultimo turno di campionato: i rossoblu venivano da 3 ko di fila e la società ha deciso per il cambio in panchina. Davvero un momento delicato per il Cagliari, che ha racimolato appena 2 punti negli ultimi 450′ di gioco e che occupa attualmente l’undicesima posizione in classifica a quota 32. Resta da capire adesso chi prenderà il posto di Maran sulla panchina del Cagliari.

Cagliari, ufficiale l’esonero di Maran

Ecco il comunicato ufficiale apparso sul sito del Cagliari: “Il Cagliari Calcio comunica di aver revocato a Rolando Maran l’incarico di allenatore della prima squadra“. Ma non è finita qui dal momento che c’è da registrare anche un altro addio in casa rossoblu: “Contestualmente – si legge nella nota – si interrompe il rapporto di collaborazione con l’allenatore in seconda Christian Maraner e il macht analyst Gianluca Maran“.