15enne ucciso a Napoli, arriva la confessione del complice all’interrogatorio di garanzia. Emerge una verità scoccante relativa ai fatti avvenuti tra la notte di sabato e domenica.

15enne ucciso a Napoli, parla il complice dell’adolescente. “Ci servivano i soldi per andare in discoteca. Abbiamo notato un’auto bella, l’abbiamo pedinata e poi abbiamo agito. Il mio complice è sceso dallo scooter che guidavo io e si è avvicinato”, è stata questa la ricostruzione choc del 17enne all’interrogatorio di garanzia.

15enne ucciso a Napoli, la confessione del complice

Tutto per un ingresso in discoteca quindi. Una notte folle, che ha cambiato la vita di tutte le parti in gioco, per poche ore di presunto divertimento. Il gip, preso atto, ha convalidato il fermo per il ragazzo accusato per il tentativo di rapina ai danni del carabiniere in borghese. Il giudice, nello specifico, ne ha ordinato l’inserimento in una comunità di recupero.

A margine dell’interrogatori, l’avvocato del 17enne ha poi rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Il ragazzo ha confermato che era la prima volta in assoluto che commetteva un’azione del genere. Nella stessa sera non aveva compiuto altre rapine prima di quel tentativo”.

Ma queste parole non coinciderebbero con i fatti. Stando a quanto emerso infatti, il 15enne aveva con sé un rolex e una collanina d’oro nella tasta. Un bottino presumibilmente ottenuto da una precedente rapina.

Potrebbe interessarti anche —-> Morto Ivo Cilesi, curava i malati di Alzheimer con la ‘Doll Therapy’

Il militare coinvolto intanto è indagato per omicidio volontario. Ma “siamo fiduciosi e crediamo nella giustizia”, ha riferito il suo legale. “Ci sono sentimenti contrastanti nel mio assistito: sofferenza ma anche serenità e fiducia nell’operato dell’autorità giudiziaria. Si è soltanto difeso”.