A causa del Coronavirus, diverse partite delle ultime due giornate di Serie A sono state rinviate a data da destinarsi. Tra queste, ha fatto molto discutere la decisione di posticipare Juventus-Inter, il big match tra due delle prime tre squadre del campionato. Inizialmente a porte chiuse, si è poi deciso di posticipare tutte le partite. Durante questo pomeriggio, la Lega di Serie A ha convocato un consiglio straordinario per discutere dei prossimi impegni del calendario di Serie A, e decidere come organizzarsi per avere un andamento equo. Secondo quanto trapela dall’ANSA, la proposta che verrà fatta ai club domani in mattinata è quella di recuperare le 6 partite rinviate il prossimo weekend, e nello specifico il 7, 8 e 9 marzo.

Serie A, una squadra sarebbe contraria alla proposta

La proposta della Lega scaturita dal summit straordinario tenutosi nel pomeriggio in conference call è chiara: recuperare le 6 partite rinviate l’ultima giornata il prossimo weekend (7, 8 e 9 marzo), in modo da non avere un accavallamento eccessivo di incontri a ridosso delle ultime giornate di Serie A. Nello specifico, con questo piano alternativo Juventus-Inter si giocherebbe lunedì 9, resta ancora da capire se a porte aperte o chiuse. Nella giornata di domani la Lega rilancerà la proposta anche ai club del campionato. Secondo quanto trapelato dall’ANSA, una delle squadre non sarebbe d’accordo con la decisione proposta: si tratta dell’Inter. Nei scorsi giorni la dirigenza nerazzurra, e in particolare Giuseppe Marotta, ha espresso il proprio disappunto per le decisioni prese, chiamando all’uniformità e a scelte chiare per il bene del calcio italiano. Seguiranno aggiornamenti, con la speranza che si arrivi ad una soluzione definitiva quanto prima.

