Gli ultimi mesi disastrosi hanno portato una società di Serie A a prendere una decisione drastica: l’esonero del proprio allenatore. Di chi si tratta

Il Cagliari aveva iniziato quest’anno nel migliore dei modi. Tra il ritorno del ‘ninja’ Radja Nainggolan in Sardegna, l’esplosione di giocatori come Joao Pedro e il ‘cholito’ Simeone e la guida maniacale di Rolando Maran, la squadra sembrava potesse puntare addirittura alla zona Europa. Gli ultimi mesi, però, hanno sconvolto completamente i piani dei rossoblu. Precisamente da dicembre, la squadra non riesce più a ottenere vittorie, altalenando prestazioni sufficienti ad autentici disastri in campo. Di fatto, però, il Cagliari ha buttato via un ottimo inizio di stagione, relegando nelle posizioni meno nobili della classifica. A seguito dell’ultima sconfitta alla Sardegna Arena contro la Roma, secondo quanto riportato da Sky Sport, Rolando Maran sarebbe vicinissimo all’esonero.

Serie A, i risultati disastrosi la causa dell’esonero

11esimo posto con 8 vittorie, 8 pareggi e 9 sconfitte. Il bilancio del Cagliari in questa stagione, considerando gli obiettivi di inizio stagione, può comunque essere ritenuto più che convincente e positivo. Quello che ha convinto meno la società, negli ultimi tempi, è lo spirito della squadra e l’andamento degli ultimi mesi: i rossoblù non vincono infatti da ormai 3 mesi, e la situazione non sembra voler cambiare. Questa striscia molto negativa avrebbe convinto, secondo quanto riporta Sky Sport, la società a prendere una decisione drastica: l’esonero di Rolando Maran. Ancora non è arrivato l’annuncio ufficiale da parte del club cagliaritano, ma le sensazioni sono molto negative. Il comunicato potrebbe arrivare già nei prossimi minuti, mettendo fine all’avventura del tecnico in Sardegna.

