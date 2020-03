Roma, primo caso di Coronavirus al Gemelli: paziente in isolamento già da un paio di giorni

Il Coronavirus torna ad interessare la capitale. Dopo i primi due casi dei turisti cinesi ricoverati allo Spallanzani, ora altre persone di trovano a fare i conti con l’epidemia del COVID-19.

Il caso di Fiumicino della mamma di 38 anni contagiata qualche giorno fa, è stato solo il primo di un’escalation anche nella Regione Lazio. Notizia di queste ore anche la positività di un poliziotto di Spinaceto, ricoverato a Roma. I due colleghi più stretti che lavorano nello stesso Commissariato sono stati messi in isolamento fiduciario. La struttura è stata bonificata.

Roma, primo caso di Coronavirus al Gemelli: paziente in isolamento

In questi minuti si registra un primo caso di Coronavirus all’Ospedale Agostino Gemelli di Roma. Il paziente, sottoposto ad isolamento già da due giorni, è risultato positivo ai vari test sul patogeno. Va ricostruito il percorso e le frequentazioni dell’uomo nelle ultime settimane per escludere pericoli per altre persone.

Il caso rischia di spostare l’allerta COVID-19 anche sulla capitale, sulla scia dei contagi regionali che stanno emergendo ultimamente. Sono attesi ulteriori sviluppo nelle prossime ore.

Intanto il totale dei contagi in Italia sale a quasi 1600 unità, mentre le vittime sono attualmente 34. 83 le persone ufficialmente ristabilite e tornate a casa.

+++ Notizia in aggiornamento ++++

