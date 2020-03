Roma, tre buste esplosive e altrettante donne ferite, seppure in maniera non grave. Indagini in corso, ma pare sia la stessa mano

Roma, tre buste esplosive che hanno colpito altrettante donne nelle ultime ore. Il giallo si infittisce dietro ad un gesto che per ora non ha moventi né copevoli. Ma secondo la prime sommarie indiscrezioni pare che dietro a questi attentati possa esserci la stessa mano. Le indagini però dovranno stabilire se esistano collegamenti fra le tre donne e perché eventualmente siano state prese di mira proprio loro.

Tutto è cominciato domenica notte nel centro smistamento posta di Fiumicino. Una prima buista esplosiva ha dferito leggermente un’addetta al servizio. Un secondo plico, invece, ha colpiro oggi una donna di 57 anni che vive al Salario, un quartiere della Capitale. La donna ha raccontato di aver ririrato un pacco destinato ad una sua amica. Ma quando lo ha preso in mano, ecco l’esplosione.

Sono intervenuti i soccorritori del 118 che l’hanno trasportata d’urgenza al policlinico Umberto I. Il primo bollettino parla di importanti lesioni alle braccia e alle mani, ma non sarebbe comunque in pericolo di vita.

Misteriose esplosioni a Roma, dietro potrebbe esserci la stessa mano



E non è finita perché sempre nel pomeriggio di oggi una 58enne è rimasta ferita nello stesso modo al Trionfale, sempre a Roma. Anche lei ha riportato ustioni alle braccia e al viso ed è stata trasportata al Policlinico Gemelli. Troppo simile la modalità dei tre fatti per non pensare che siano attribuibili alla stessa persona, ma le indagini sono solo all’inizio.

Di sicuro c’è il fatto che, almeno per il momento, non è arrivata nessuna rivendicazione e non c’erano biglietti specifici nelle buste. I tre ordigni sarebbero apparentemente identici e questo porterebbe a pensare che siano stati preparati dalla stessa persona. Ma una risposta definitiva potrà arrivare solta nto dai rilievi scientifici.

Su tutti gli episodi stanno indagando la Digos della Questura di Roma e carabinieri. Nessuno può escludere che possano esserci altri pacchi bomba in circolazione e per questoi l’allerta è massima. dalle tesimonianze delle tre donne e di chi ha maneggiato quei plichi, anche se ignaro, potranno arrivare elementi ulteriori.