A Rimini un centauro, di nome Gianluca Pozzi, è morto dopo essersi schiantato con la propria motocicletta: la tragedia

Un terribile incidente ieri è avvenuto a Rimini, il quale ha visto un centauro perdere la vita. Si chiamava Gianluca Pozzi e da poco aveva compiuto 56 anni. Partito da via Melucci alla guida di una moto Kawasaki Ninja, ha perso il controllo del mezzo all’altezza della rotatoria di via Rosmini di Rivazzurra. L’uomo è stato poi sbalzato dalla motocicletta compiendo un volo di 100 metri che l’ha visto poi schiantarsi al suolo in modo molto violento finendo tra i cespugli a lato della strada.

Rimini, nulla da fare per il centauro: l’impatto è stato troppo forte

Sono arrivati subito i soccorsi e le condizioni di Pozzi sono sembrate gravissimi. Dunque è stato portato con elisoccorso all’ospedale Infermi. Pare che nell’impatto avesse violentemente battuto la testa perdendo anche il casco. Quindi, visto il trauma, è stato trasferito al Trauma center di Cesena dove però non è mai arrivato. Infatti è deceduto durante il trasporto. Il tutto è accaduto intorno alle ore 14:00 e le cause che hanno portato a questo sono ancora da accertare. Al lavoro la pattuglia dei carabinieri con gli esperti a ricostruire le dinamiche dell’incidente.

