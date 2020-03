Nella serata di ieri il Manchester City si è aggiudicato la Coppa di Lega inglese. Il tifosissimo Noel Gallagher ha deciso di per festeggiare a modo suo

Ieri sera il Manchester City allenato da Pep Guardiola ha battuto in finale di Coppa di Lega l’Aston Villa con il risultato di 2 a 1, aggiudicandosi la vittoria del trofeo. Decisivi i gol del ‘Kun’ Agüero e di Rodri, mentre è stato inutile il gol di Samatta al 41′. Subito dopo il triplice fischio dell’arbitro, sono iniziati i festeggiamenti da parte di tutta la Manchester tifosa del City. Esclusi, a partire dalla prossima stagione, da tutte le competizioni europee, gli uomini di Guardiola hanno saputo bene come consolarsi: conquista della Coppa di Lega e vittoria per 2-1 al Santiago Bernabeu contro i ‘galacticos’ del Real Madrid. Il tifoso forse più conosciuto del City è Noel Gallagher, ex membro degli Oasis. Guardate come ha festeggiato ieri la vittoria!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Serie A, potrebbe saltare un’altra panchina molto calda. I dettagli

Noel Gallagher, ‘Wonderwall’ negli spogliatoi con i giocatori

Noel Gallagher ha voluto festeggiare nel migliore dei modi la vittoria di Coppa di Lega di ieri sera, e lo ha voluto fare a modo suo. Ex membro degli Oasis, il cantante viene ricordato anche e soprattutto per ‘Wonderwall’, hit senza tempo conosciuta da chiunque. Dopo aver conquistato il trofeo, Gallagher ha ben deciso di recarsi negli spogliatoi del City, congratularsi con i suoi beniamini e poi festeggiare insieme a loro la conquista del trofeo. Tra fiumi di alcol, cori e Instagram stories, c’è stato anche spazio per un piccolo siparietto canoro offerto dall’ex Oasis. Noel ha infatti iniziato a cantare ‘Wonderwall’ insieme a Mendy e poi, a ruota, con tutti gli altri presenti nello spogliatoio.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Il Coronavirus ferma il calcio: stop ad un campionato europeo