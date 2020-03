Nigeria, attacchi armati in tre villaggi: almeno 50 morti in seguito a quanto accaduto in queste ore nello stato di Kaduna.

Torna la paura in Nigeria, più precisamente nel nord del paese dove si registrano in queste ore almeno 50 morti in seguito a diversi attacchi armati. Lo riferisce il sito di ‘Sky Tg 24’, secondo cui alcuni uomini avrebbero infatti preso d’assalto con le armi tre villaggi e nello stato di Kaduna e provocato la morte di almeno 50 persone che si trovavano lì.

In azione un centinaio di uomini armati

Secondo quanto riferito dalla polizia locale, circa 100 uomini si sarebbero resi protagonisti di attacchi armati nei confronti di 3 villaggi: si tratta di persone specializzate nel furto di bestiame e nel sequestro di persone. Al momento di parla di almeno 50 persone morte, ma i dati potrebbero essere aggiornati nuovamente nelle prossime ore. Situazione, dunque, particolarmente calda in Nigeria: seguiremo con attenzione questa vicenda e vi terremo informati in caso di nuovi aggiornamenti dallo stato di Kaduna.

