Genoa, 59enne passa col rosso e dice di avere il coronavirus. La brava fa scatenare il caos ma porta anche a ben tre denunce per la donna.

Genoa, denunciata una 59enne per procurato allarme, sostituzione di persona e guida senza patente. Il motivo? Essere passata col semaforo rosso. Ma piuttosto che prendere atto dell’irregolarità, la donna, per uscirne, ha finito col fare ancora peggio.

Genoa, passa col rosso e finge di avere il coronavirus

Fermata dalla Polizia, è stata innanzitutto scoperta con una patente scaduta. Ha così riferito di avere quella valida presso la sua abitazione, e gli agenti l’hanno così accompagnata nell’accompagnarla a casa per una verifica.

Ma quando sono giunti sul posto, la signora ha iniziato a fingere di sentirsi male con avere febbre e mal di testa dicendo di avere il coronavirus. Da lì è scattata l’immediata procedura d’emergenza, con le forze dell’ordine che hanno prima indossato la mascherina pronta per l’uso e hanno poi chiamato immediatamente un’autoambulanza.

Una volta giunti i sanitari sul posto, la scoperta: la donna non aveva né febbre e né assolutamente il coronavirus. La signora, a quel punto, è stata immediatamente denunciata per i motivi citati in precedenza e dovrà risponderne davanti alla giustizia.

