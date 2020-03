Nelle Filippine, un uomo ha preso in ostaggio ben 30 persone in un centro commerciale. La polizia adesso tratta per un accordo con l’aggressore.

Sta accadendo in queste ore nelle Filippine, la presa in ostaggio di trenta uomini da parte di un uomo armato di pistola. Il luogo dell’ostaggio sarebbe un centro commerciale, in un elegante e ricco quartiere di Manila.

L’uomo ha fatto irruzione nell’edificio esplodendo anche qualche colpo da arma da fuoco, che ha ddirittura finito per ferire una persona, che fortunatamente è stata portata subito in ospedale.

WATCH: San Juan Mayor Francis Zamora is now at the V-Mall, Greenhills following a reported shooting incident in the area. | via Boy Santos pic.twitter.com/3trp60ocWI — The Philippine Star (@PhilippineStar) March 2, 2020

Filippine, parla il sindaco di San Jose, Francis Zamora

Sul luogo dell’ostaggio è intervenuto tempestivamente il sindaco di una città vicina a Manila, San Josè. Il suo nome è Francis Zamora, e giunto davanti al centro commerciale ci ha tenuto a dare la sua versione dei fatti alle telecamere.

Davanti ai microfoni delle varie televisioni locali, Zamora ha annunciato: “C’è già una persona a cui ha sparato, che è stata portata di corsa in ospedale“.

Inoltre secondo la testimonianza del sindaco, l’uomo sarebbe una guardia di sicurezza, che avrebbe scatenato l’ira del licenziamento compiendo questo gesto.

La polizia sta cercando di ricostruire l’ostaggio. Secondo le prime investigazioni, l’uomo avrebbe chiuso delle persone in un ufficio. Quando ha compiuto questo terribile gesto, il centro commerciale era molto affollato. Fortunatamente alcune persone sono riuscite a fuggire prima dell’arrivo della polizia.

Proprio la polizia in questo momento sta contrattando con l’uomo per il rilascio delle trenta persone prese in ostaggio.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI !

Breaking: Police are responding to a hostage situation at a mall in Manila, Philippines. Initial reports indicate that there are up to 30 hostages and the suspect is a former security guard. pic.twitter.com/PL0EHwrL9O — PM Breaking News (@PMBreakingNews) March 2, 2020

L.P.

Per rimanere sempre aggiornato sulle notizie di Cronaca Estera, CLICCA QUI !