Cortona, tragico schianto: il primo bilancio parla di tre donne morte e altri cinque feriti, un paio dei quali in condizioni serie

Cortona, tragico schianto: il primo bilancio provvisorio parla di almeno tre donne morte e di cinque feriti sulle strade della provoincia di Arezzo. L’incidente è avvenuto poco dopo le 20 di questa sera in un tratto della strada provinciale 28 nei pressi di La Fratta, nel comune di Cortona.

Un pulmino da nove posti che trasportava otto persone, a quanto pare dalle prime informazioni tutte donne, è uscito di strada. Ha terminato la sua corsa schiantandosi contro un albero e per tre delle passeggere non c’è stato scampo. I soccorsi dei vigili del fuoco e del 118 sono risultati difficili a causa del maltempo che imperversa sulla zona. Proprio per questo anche l’elisoccorso non si è potuto alzare in volo. Quindi i tre feriti più gravi sono stati trasferiti in ambulanza al policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena. ci sarebbero anche due codici gialli, trasportati al pronto soccorso dell’ospedale San Donato di Arezzo.

Toccherà ai rilievi, subito condotti dai carabinieri di zona, stabilire le cause dell’incidente. Pare però, secondo le notizie che sono state raccolte sul posto, che non ci siano altri veicoli coinvolti. Quindi è possibile che a causa dell’asfalto bagnato, o della velocità, l’autista abbia perso il controllo del mezzo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Modena, incidente stradale tra auto: muore un giovane

Velletri, un 84enne si incastra sotto un camion Morto per le gravi ferite subite

Un altro tragico incidente mortale si è verificato sempre oggi sulle strade di Velletri. In mattinata sulla via Appia Nuova un camion e un’auto sono entrati in collisione per cause in via di accertamento.L’autista della vettura, un 84enne che risiedeva nella zona, è apparso subito in gravi condizioni. Nonostante i soccorsi è deceduto in seguito ai gravi traumi riportati dopo che la sua auto è rimasta incastrata sotto l’autotreno.

I soccorritori, intervenuti sul posto, hanno faticato ad estrarre dalle lamiere il conducente dell’auto, una Mercedes. Illeso invece il camionista, un cittadino italiano di 31 anni, che si è fermato subito per a chiamare i primi soccorsi. L’uomo è stato anche sottoposto agli accertamenti alcolemici e tossicologi di prassi.

Tutta da accertare la dinamica del sinistro. Sul posto per ricostruire quanto è accaduto sono accorsi i carabinieri della Stazione di Velletri e quelli del Nucleo Operativo Radiomobile della compagnia di zona.