Dopo gli oltre tremila decessi in tutto il mondo, arriva la seconda morte negli Stati Uniti d’America. Secondo caso di Coronavirus a Berlino.

Arriva il secondo caso di decesso accertato per Coronavirus negli Stati Uniti. Secondo le prime notizie in arrivo dagli USA la morte sarebbe avvenuta a Seattle, nello stato del Washington. A renderlo noto sono stati i vertici della Sanità USA, che successivamente ha annunciato anche il primoi caso di contagio a New York.

L’uomo morto a Seattle avrebbe 70 anni e sarebbe un perito dell’ospedale dello stato del Washington, dove alcuni pazienti si sarebbero sottoposti al test per il virus.

Intanto continuano a crescere i casi in tutto il mondo. Infatti la Corea del Sud ha registrato altri 476 casi, a cui si sono agggiunti altri quattro decessi. Secondo le fonti ufficiali, in tutto il paese ci sarebbero 4.212 casi di contagio, con 22 morti.

Coronavirus, arriva il primo caso di contagio a Berlino

Ma la corsa del Coronavirus non si è arrestat qui. Infatti il Covid-19 è arrivato anche a Berlino, dove si è registrato il primo caso di persona infetta dal Coronavirus. Si tratta di un giovane nella capitale tedesca, che risiede nel quartiere di Mitte, che è già stato messo in quarantena per permettergli le cure necessare.

Dal momento della rivelazione del contagio, sono state cercate le dieci persone a contattato con l’uomo in questi giorni. Anche loro saranno sottoposte al tampone, per permettere di evitere l’espansione del virus anche in terra tedesca. L’uomo si sarebbe mosso nei giorni precedenti nelle regioni del Nordreno-Vestfalia. Così i casi in Germania sono saliti a quota 130.

Inoltre a causa del Coronavirus è stato annullato il Salone del Libro di Parigi. Infatti la fiera, in programma dal 20 al 23 marzo, è stata cancellata proprio per il timore della diffusione del virus. Ad annunciarlo ci ha pensato il presidente della manifestazione, che ha affermato in un comunicato: “In seguito alle decisioni del governo di vietare i raduni con più di 5000 persone in un ambiente chiuso, abbiamo preso con rammarico la decisione di annullare l’edizione 2020“.

L.P.

