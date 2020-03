Sono state completate le procedure di sbarco della nave da crociera “Diamond Princess”. Tra gli ultimi a lasciare la nave il comandante italiano Gennaro Arma.

Nella giornata di domenica sono sbarcate le ultime persone presenti sulla Diamond. La nave da crociera era bloccata da settimane a causa dell’emergenza Coronavirus. Nel gruppo finale dell’equipaggio era incluso anche il comandante italiano Gennaro Arma, tra gli ultimi a lasciare la nave. Le autorità giapponesi hanno riferito che i membri sani dell’equipaggio avevano iniziato a lasciare la nave a partire da giovedì e ora sono scese anche le ultime 130 persone.

Diamond Princess, sbarcato l’intero equipaggio

Completato dunque lo sbarco dell’intero equipaggio, con i passeggeri che sono scesi a Yokohama (Giappone). Tra gli ultimi sbarcati, sono circa 70 i cittadini indonesiani, rimpatriati con un aereo charter del governo Giacarta. Le altre persone saranno messe in quarantena nei centri ospedalieri di specializzazione di Saitama (nord di Tokyo). In caso di risultati negativi al Covid-19, le autorità giapponesi provvederanno all’autorizzazione per lasciare il paese.

Il ministro della salute nipponico, Katsunobu Kato, ha ringraziato il comandante Gennaro Arma e ha tenuto a precisare che la nave sarà disinfestata e riceverà le dovute operazioni di manutenzione rimanendo dunque ancorata a Yokohama. Durante l’intero periodo di ormeggiamento della nave, 705 passeggeri erano risultati positivi ai test virali, su un complessivo di circa 3700 passeggeri. I contagiati sono stati trasferiti nelle apposite strutture.

