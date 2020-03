Il Coronavirus colpisce anche il mondo della MotoGp. E’ arrivata infatti la cancellazione della gara in Thailandia ed il rinvio dell’evento in Thailandia.

Il pericoloso Coronavirus ha toccato anche il mondo dello sport. Tra i vari rinvii in Serie A ed il possibile contagio nel ciclismo, il Covid-19 mette in ginocchio anche la MotoGp.

Infatti questa domanica doveva partire il Motomondiale con l’attesissimo gran premio di Qatar. Il circuito di losail è diventato oramai una classica nel mondo delle moto, con il suo gran premio disputato sotto la luna. Eppure a causa del Virus non ci sarà nessun evento in Qatar.

I piloti sono rimasti di stucco di fronte alla decisione presa, visto che da due settimane si allenavano sul circuito qatariota, facendo tutti gli accorgimenti per arrivare al 100% alla prima gara dell’anno.

Nella nota della Donna si può leggere: “Fim, Irta e Dorna si rammaricano di annunciare la cancellazione di tutte le sessioni della classe MotoGp per il Gp del Qatar, compresa la gara. L’attuale epidemia di coronavirus ha portato all’entrata in vigore di restrizioni sui viaggi in Qatar che colpiscono i passeggeri dall’Italia, tra gli altri paesi“.

Coronavirus, MotoGp: non solo Qatar, rinviata anche la gara in Thailandia

Ma il Gran Premio del Qatar non è l’unico ad essere stato colpito dal virus. Infatti dopo la cancellazione dell’evento qatariota, sarà rinviato se non cancellato anche il Gran Premio della Thailandia.

L’evento era in programma il prossimo 22 marzo ma sarà rinviato a causa dell’epidemia. Ad annunciarlo ci ha pensato vicepremier thailandese Anutin Charnvirakul, che ai microfoni ha annunciato: “Dobbiamo prima concentrarci sulla pandemia. Dobbiamo rimandare la gara fino a nuovo avviso. È nell’interesse del Paese e dei partecipanti“.

Un annuncio shock che arriva a poche ore dalla cancellazione della gara qatariota. Così il Motomondiale di quest anno potrebbe avere due gare in meno. Allo stesso tempo anche in Formula 1 si è vista la cancellazione del Gran Premio della Cina.

L.P.

