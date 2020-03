Si aggiorna il bilancio delle conseguenze del Coronavirus in Italia: sale a 52 il numero dei morti, più di 1800 casi positivi. Il bollettino di Angelo Borrelli

Si aggrava in queste la situazione in Italia per il Coronavirus, che sta avendo conseguenze negative anche al di là del campo sanitario. Secondo l’ultimo bollettino diramato dal capo della Protezione Civile Angelo Borrelli durante la conferenza stampa è salito a 52 il numero delle vittime da Covid-19 nel nostro Paese, ben 18 in più rispetto a ieri. In totale sono 1835 il numero dei casi positivi al virus, al quale va però aggiunto il dato sui guariti che cresce a 149.

Coronavirus, bollettino della Protezione civile del 2 marzo pic.twitter.com/Gubt49mGHs — Marco Di Fonzo (@marcodifonzo) March 2, 2020

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Il Coronavirus ferma il calcio: stop ad un campionato europeo