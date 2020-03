Coronavirus, Infantino spiazza tutti: ecco quanto ammesso dal numero 1 della Fifa in merito ai prossimi Europei di calcio.

I prossimi Europei di calcio potrebbero non disputarsi a causa del Coronavirus. A lanciare l’allarme è il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ai microfoni di ‘Sky Sports Uk’: “Niente Europei? In questo momento, non possiamo escludere davvero nulla, ma evitiamo di farci prendere dal panico. In realtà non sono preoccupato, ma bisogna analizzare con oggettività quello che sta accadendo. La speranza di tutti è di non andare incontro a una sospensione degli eventi su scala globale“.

Coronavirus, 12 casi a Roma

Intanto, a Roma, cresce di ora in ora il numero di persone positive: al momento sarebbero 12, di cui 7 ricoverate all’ospedale Spallanzani. Alle sette persone in questione, andrebbero aggiunti il nucleo familiare del poliziotto ricoverato (moglie, due figli e cognata) e un vigile del fuoco in sorveglianza a Capannelle. Il Coronavirus, dunque, continua a mietere vittime nel mondo e nel nostro paese, senza dimenticare che il numero di persone positive continua a crescere. E, adesso, anche gli Europei di calcio sarebbero a rischio…

