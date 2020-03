Coronavirus, due medici sono attualmente in pericolo di vita. Secondo le ultime notizie, infatti, ci sarebbe una situazione molto grave nell’ospedale in cui operano.

Il Coronavirus continua la sua marcia di espansione in ogni direzione. Il virus cinese si sta insediando con sempre maggior forza nella nostra Italia, aumentando il numero delle persone infette di giorno in giorno. Secondo le ultimissime riportate da ANSA, in un ospedale di Cremona le cose sarebbero piuttosto critiche. Pare infatti che due medici, precisamente un dottore ed un’infermiera, sono risultati positivi al test per il coronavirus. I due stavano mostrando i sintomi assimilabili al virus proveniente dalla Cina e sono dunque stati fatti i tamponi appositi per accertarsi che si trattasse di COVID-19. Entrambe i test hanno dato in esito positivo.

Coronavirus, due medici del pronto soccorso in rianimazione

In queste ore entrambi i membri del pronto soccorso dell’ospedale di Cremona sono in quarantena. Le condizioni non sono delle migliori. La donna pare essere stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Brescia, dove ora è in rianimazione. Le notizie sul medico sono invece più incerte e necessitano ulteriori informazioni nelle prossime ore. Il problema maggiore è legato ai posti letto, che continuano a scarseggiare in tutta Italia. Le strutture del Paese non erano assolutamente preparate ad affrontare una crisi del genere e le aree per la quarantena scarseggiano.

