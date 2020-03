Coronavirus, salgono a 12 i casi a Roma: le ultimissime in merito a quello che sta accadendo in queste ore nella Capitale.

Il Coronavirus continua ad allargarsi a macchia d’olio in Italia e in queste ore c’è da registrare un’impennata di contagi soprattutto a Roma. Lo riferisce in queste ore il sito di ‘Sky Tg24’, secondo cui al momento sarebbero 12 le persone positive al Coronavirus nella Capitale, sette delle quali sarebbero ricoverate in questo momento all’istituto Spallanzani di Roma. Alle 7 persone in questione, andrebbero aggiunti il nucleo familiare del poliziotto ricoverato (moglie, due figli e cognata) e un vigile del fuoco in sorveglianza a Capannelle.

Coronavirus, crolla anche la birra Corona

Crolla, intanto, il marchio della birra Corona per il solo fatto di avere in comune con il virus il nome. Le azioni della Anheuser Busch InBev infatti, la società proprietaria del marchio Corona, hanno registrato un calo vertiginoso di oltre il 22% nel solo mese febbraio, e le previsioni per l’immediato futuro non sono migliori. Una situazione, dunque, davvero negativa anche per quel che riguarda l’economia mondiale.

