Calciomercato Milan, può scoppiare la bomba a breve: secondo le ultimissime indiscrezioni, Zlatan Ibrahimovic starebbe maturando una clamorosa decisione.

Milan, ora Zlatan Ibrahimovic mette in dubbio il suo futuro rossonero. Lo riferiscono sia La Gazzetta dello Sport che Tuttosport oggi in edicola. Proprio quando la firma del rinnovo contrattuale sembrava ormai vicina, ecco che si rimette tutto prepotentemente in discussione.

Calciomercato Milan, situazione delicata per Ibrahimovic

C’è il caos creatosi in società alla base di questa nuova perplessità. Baraonda creatasi con l’intervista di Zvonimir Boban dove il Cfo rossonero ha attaccato pubblicamente il collega dirigenziale Ivan Gazidis, scoperchiando il vaso di Pandora e portando alla frattura definitiva in vista del finale di stagione.

Perché la proprietà – delusa da questa situazione – avrebbe deciso di far fuori sia Boban che il Dt Paolo Maldini, decisione però non gradita a Ibra riportato in Lombardia proprio dal duo dell’area tecnica. Una loro uscita non solo indebolirebbe l’immagine stessa del Milan, ma significherebbe anche un ridimensionamento tecnico immediato data una filosofia aziendale inizialmente proiettata sui giovani.

Potrebbe interessarti anche —-> Calciomercato Juventus, in estate due addii dal valore di 120 milioni!

Così ora pende un grosso punto interrogativo sul futuro del campione scandinavo. E pende, in realtà, anche per lo stesso volere della proprietà, la quale non è certo entusiasta di sottoscrivere un contratto a un grandissimo che va però verso le 39 primavere. Lo avrebbero fatto, semmai, solo su richiesta del duo Maldini-Boban.

Gazidis, del resto, ne bocciò l’arrivo già lo scorso gennaio e ha derogato quest’anno solo dopo il tracollo di Bergamo. Dovesse restare lui al comando, Ibra potrebbe concludere altrove la carriera. In quel caso si tratterebbe di tabula rasa, più che rivoluzione.