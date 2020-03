Calciomercato Lazio, un’importante squadra inglese è interessata al centravanti del club biancoceleste. Pare ci sia stato già un contatto tra le due società per l’attaccante della Serie A.

La Lazio sta giocando un calcio incredibile, con dei punteggi fenomenali. La rosa di Simone Inzaghi, pur non essendo incredibilmente lunga e profonda, vanta una dozzina di elementi di altissima qualità. Esperienza, forza, velocità e voglia di vincere fuori dal comune. Per questo la squadra continua a fare punti ed a firmare delle prestazioni straordinarie. Merito soprattutto di un attacco a dir poco incredibile, capace di fare gol a raffica anche contro le difese più difficili da battere e più chiuse. Proprio per la capacità offensiva che vanta il club capitolino quest’anno, in tanti si starebbero iniziando ad informare per i suoi attaccanti. Il calciomercato non è così lontano e per un calciatore fare il passo in un campionato più importante è uno stimolo davvero difficile da combattere. Soprattutto se parliamo di Premier League inglese.

Calciomercato Lazio, una Big inglese su Caicedo: la risposta

Stando alle ultime notizie di calciomercato riportate dal Daily Mail, il West Ham avrebbe messo gli occhi su Felipe Caicedo. Dopo aver acquistato Felipe Anderson dalla Lazio, gli Hammes sono pronti a comprare un altro Felipe dal club biancoceleste. Il centravanti 31enne nato in Ecuador sta facendo davvero molto bene in questa annata. Per lui questa stagione ben 29 presenze tra Serie A, Coppa Italia, Europa League e Supercoppa. Ben 8 i gol messi a segno con la maglia della Lazio, ai quali aggiungere i 5 assist per i compagni. Centravanti di sfondamento, sarebbe l’ideale per fare coppia o far rifiatare Haller. L’attaccante francese del West Ham, infatti, ha confermato di essere tendente ad infortunarsi, ed avere un calciatore come Caicedo in squadra aiuterebbe e non poco la causa degli Hammers. Si era cercato di chiudere l’affare a gennaio, ma Lotito non ha voluto sentire ragioni. Ora i due club potrebbero tornare a parlarsi in estate.

