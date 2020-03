Calciomercato Juventus, la dirigenza bianconera per l’estate valuta due addii che potrebbe fruttare un tesoretto da ben 120 milioni di euro.

Ad inizio stagione, con l’arrivo di Maurizio Sarri che ha provato a cambiare il suo modo di giocare, Miralem Pjanic sembrava aver compiuto un ulteriore salto di qualità. Con il passare delle settimane, però, il calciatore ha visto calare il proprio rendimento nettamente complice anche le cattive prestazioni della squadra in generale. Ad ogni modo, oltre all’allenatore, i principali responsabili di tutto ciò sembrano essere i centrocampisti. Il reparto infatti è stato spesso etichettato “scarso” per quello che dovrebbe essere un top club. Molti tifosi rimpiangono il periodo in cui c’erano interpreti come Pogba, Pirlo, Vidal e Marchisio. L’idea è quindi quella di stravolgere il centrocampo in vista della prossima stagione ed essa passerà dalla cessione di due calciatori.

Calciomercato Juventus, possibili 120 milioni dalla cessione di due centrocampisti

Il primo a partire potrebbe essere proprio Miralem Pjanic che non perde mai la sua appetibilità. Infatti, secondo quanto riferito da Calciomercato.it, il Paris Saint Germain lo vorrebbe in Francia e per far sì che accada sarebbe pronto a sborsare ben 80 milioni di euro. L’altro partente sembra essere Adrien Rabiot che, fino ad ora, non ha per niente convinto. Il Tottenham potrebbe mettere sul piatto 40 milioni per regalarlo a Mourinho.

Questo importante tesoretto verrebbe poi reinvestito per Paul Pogba che al Manchester United, come spesso fatto capire anche dall’agente Mino Raiola, non vuole rimanere. Il prezzo si aggira intorno ai 150 milioni di euro, ma Paratici sta lavorando per abbassare le richieste dei Reds. Sul calciatore c’è anche il Real Madrid. L’alternativa al francese è Milinkovic Savic che con la Lazio quest’anno sta facendo cose meravigliose. Anche in quel caso la cifra d’acquisto supera i 100 milioni di euro.

