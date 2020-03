Una studentessa di astronomia ha scoperto, grazie all’utilizzo di un telescopio Kepler, l’esistenza di ben 17 nuovi pianeti, di cui uno abitabile

Michelle Kunimoto è una studentessa della Columbia Britannica e dottoranda di fisica e astronomia. Grazie ad una semplice ricerca effettuata con dei dati presi dalla ricerca Kepler della NASA, la giovane ragazza è giunta ad una clamorosa scoperta: l’esistenza di ben 17 nuovi pianeti. La scoperta, spiegata nei dettagli sulla rivista scientifica ‘The Astronomical Journal’, avrebbe dell’incredibile, soprattutto considerando la pochissima esperienza e l’età della Kunimoto. Il tutto è avvenuto dopo soli 3 giorni di tirocinio, lasciando tutti di stucco. 16 di questi 17 pianeti hanno dimensioni molto diverse. Il più piccolo è circa 2/3 il diametro totale della Terra, mentre il più grande arriva anche a 8 volte la superficie terrestre. Ma ancor più sensazionale è la scoperta nella scoperta: uno di questi pianeti sarebbe abitabile!

Il risultato della ricerca svolta dalla dottoranda e tirocinante Michelle Kunimoto ha dell’incredibile: 17 nuovi pianeti dopo soli tre giorni di ricerche. Ma ancor più sensazionale è il risultato della ricerca, che dimostra come ci sia un pianeta che potenzialmente è abitabile. “Il pianeta KIC-7340288 b – spiega la giovane ricercatrice – ha diametro che sarebbe circa 1,5 quello terreste“. La temperatura non troppo lontana da quella terrestre rende questo corpo celeste nello spazio vivibile anche dall’essere umano, pur trovandosi lontano anni luce e quindi difficilmente raggiungibile nel breve tempo. Da capire se sono presenti anche fonti d’acqua e soprattutto se ci sono già forme viventi che giacciono sulla superficie di questo pianeta, ma difficilmente lo si verrà a sapere nel breve periodo.

