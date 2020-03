Il Coronavirus sta avendo riscontri su tutto, anche sull’arte. L’artista Tvboy ha voluto dimostrarlo proponendo una rivisitazione de ‘Il bacio’ di Hayez

Da ormai diverso tempo non si parla d’altro. Il Coronavirus è l’argomento principale di discussione, preoccupa tutti ed è in continua espansione. Aumentano i contagi, i decessi, le misure restrittive e così via. Insomma, effetti negativi su qualsiasi aspetto. Tra questi, anche l’arte sembra essere stata intaccata dall’isteria del Coronavirus. Qualche giorno in fa, infatti, il noto street artist Tvboy ha voluto provocare il suo pubblico proponendo una rivisitazione del celebre ‘bacio’ di Hayez, opera dove trasuda amore e passione. Come titola la didascalia: “L’amore ai tempi Co..-vid19”, il murales ironizza sull’epidemia. I due protagonisti, infatti, indossano entrambi una mascherina, rendendo di fatto impossibile il bacio stesso. Inoltre, impugnano due boccette di Amuchina, l’igienizzante andato a ruba nelle ultime settimane.

Coronavirus, il murales di Tvboy conquista tutti

Bisogna ammetterlo: il murales che rivisita il ‘bacio’ di Hayez di Tvboy è veramente ben fatto. Ironizzare sull’epidemia cinese in un momento come questo, soprattutto in Italia, non è da tutti. Subito dopo aver pubblicato un post su Instagram raffigurante proprio l’opera, lo street artist ha da subito notato un riscontro più che positivo da parte di tutti. Tra i tanti complimenti, uno appare in evidenza rispetto agli altri: si tratta del giornalista Enrico Mentana, che si è congratulato commentando con un semplice: “Grande!”. Da lì, si sono poi accodati tutti gli altri follower di Tvboy, riempiendo il post di like e condividendo le foto del murales in giro per il web.

