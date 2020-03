15enne ucciso a Napoli, parla il Carabiniere coinvolto nella triste vicenda. Il militare racconta la dinamica e assicura che si è trattata solo di legittima difesa.

15enne ucciso a Napoli, giunge la versione del Carabiniere coinvolto. La Repubblica riporta infatti le dichiarazioni rilasciate del militare che sabato sera ha tolto la vita all’adolescente dopo una tentata rapina a mano armata.

“Mi sono solo difeso”, è la premessa dell’agente in servizio a Bologna ma con radici e affetti all’ombra del Vesuvio. E’ nelle forze dell’ordine da appena quattro mesi, e la sua carriera ora rischia di terminare ancor prima del previsto.

15enne ucciso a Napoli, la difesa del Carabiniere

L’uomo – di appena 23 anni – è infatti indagato dalla procura guidata da Gianni Melillo. Due le piste al momento: omicidio volontario o omicidio colposo per eccesso di legittima difesa. E saranno gli inquirenti a definire quale rappresenta la verità.

Ma “non volevo uccidere”, assicura l’agente. “Io ho sparato solo per difendermi, per proteggere non solo me, ma la mia fidanzata”, sono state queste le parole riferite accanto al suo avvocato. Legale che successivamente si è espresso con ottimismo: “Siamo fiduciosi nel lavoro della magistratura, perché il mio assistito ha avuto una condotta impeccabile, nel rispetto rigoroso della legge. Ha agito solo per difendere la vita. Per legittima difesa”.

L’agente nel frattempo ha ricostruito la vicenda: “Quando mancavano forse una ventina di minuti all’una di notte e io stavo parcheggiando l’auto, con la mia fidanzata, ecco quel ragazzo arriva. Sembra una pistola a tutti gli effetti”. Ora – rivela il quotidiano – quell’oggetto è in mano agli inquirenti. E da quanto filtra è una perfetta replica di una Beretta.

Il Carabiniere, prima di rispondere, si qualifica. Poi quando comprende che l’adolescente non è intenzionato a far dietrofront, reagisce e spara. Tre colpi rivelatisi mortali. “Non ho mai fatto male a nessuno in vita mia, questa divisa la porto per difendere gli altri, ma come posso immaginare di non reagire se vedo una pistola a un centimetro dalla mia testa?”, ha evidenziato il militare.