Grande vittoria in South Carolina per Joe Biden, che stravince le primarie e lancia la sfida all’attuale presidente Donald Trump.

E’ ufficialmente aperta la corsa alla Casa Bianca negli Stati Uniti. Ieri, infatti si è andati alle urne in Carolina del Sud, ed a sorpresa è stato un grande successo di Joe Biden.

Nella sua prima volta alle primarie, l’ex vicepresidente si è mostrato come un avversario solido per contrastare il potere di Trump. Con la sua passione Biden è riuscito a convincere la folla, e subito dopo i risultati non è potuto mancare il Tweet di ringraziamento.

Sul proprio profilo Twitter, il democratico ha cinguettato: “Grazie South Carolina! A tutti quelli che sono stati abbattuti, esclusi e lasciati indietro, questa e’ la tua campagna. Insieme vinceremo questa nomination e batteremo Donald Trump“.

USA 2020, il risultato dello spoglio elettorale

Con il 3,14% dei seggi scrutinati nelle primarie in South Carolina, Joe Biden riesce ad arrivare al 50,8% delle preferenze, quasi triplicando il suo rivale Bernie Sanders, fermo al 18,5%. Poi seguono: terzo il miliardario Tom Steyer con l’11,6%. Sotto il 10% tutti gli altri candidati: Pete Buttigieg è quarto col 7,6%, Elizabeth Warren quinta col 6,1%.

Davanti alla sua folla festosa a Columbia, dopo la vittoria in South Carolina, Biden ha affermato: “Da qui avete lanciato Bill Clinton, Barack Obama ed ora me, la mia campagna è decollata“. In un clima di festa totale, Biden ha poi continuato: “Media e analisti davamo per morta la mia candidatura, ma oggi ha vinto il cuore del partito democratico e ha vinto alla grande“.

Biden ha concluso il suo discorso prendendosi l’eredità dell’amatissimo Barak Obama, ma ha lasciato a tutti la libertà di scegliere Bernie Sanders come rivale. Vedremo se alle elezioni riuscirà ancora a sorprendere ed a sostituire Donald Trump alla Casa Bianca.

L.P.

