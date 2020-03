Serie A, spunta un’ipotesi clamorosa per risolvere il problema dei recuperi. Le cinque gare saltate saranno giocate nel prossimo weekend.

Serie A, spunta un’ipotesi clamorosa per risolvere il caos dei recuperi e in particolare quello legato a Juventus-Inter. Nel prossimo consiglio della Lega di Serie A sarà proposto che le cinque partite saltate in questo weekend siano giocate tra sabato 7 marzo e lunedì 9 marzo.

Un’indiscrezione rilanciata negli ultimi minuti da Sky Sport che ipotizza anche una data precisa per il derby d’Italia. Juventus-Inter sarà collocata nella serata del 9 marzo per eludere i divieti imposti ai tifosi lombardi attualmente fino all’8 marzo. Così non ci sarebbero nemmeno problemi per le due semifinali di Coppa Italia Juventus-Milan e Napoli-Inter il 4 e il 5 marzo.

Un accordo al momento appare ancora lontano, ma appare la soluzione più logica. Anche perché nei prossimi minuti potrebbe essere pure rinviata Sampdoria-Hellas Verona che per ora è in programma domnani sera, 2 marzo. Se questo spostamento andasse in porto, automaticamente farebbe slittare l’ottava giornata di ritorno al 13 maggio, inizialmente scelto come data dei recuperi. E allo stesso modo, la finale di Coppa Italia che inizialmente doveva essere il 13 maggio passerebbe al 20 dello stesso mese.

Juventus-Inter lunedì 9 nmarzo, anche Giovanni Malagò appoggia la proposta



L’ipotesi del recupero non più a fine campionato, come è ancora adesso fino a nuovo accordo, ma tra ssei o sette giorni piace anche al presidente del CONI. Giovanni Malagò ha commentato così la prospettiva, intervistato dalla trasmissione sportiva ‘Pressing’: “Non spetta al Comitato Olimpico né al Governo ma alla Lega di capire se si possa utilizzare la finestra della prossima settimana. Lo dovranno valutare tra di loro ma a quel punto nessuno potrebbe dire che un pezzo di questa giornata di Serie A è stata rinviata. Verrebbe soltanto procrastinata di qualche giorno”.

La patata bollente comunque è tutta nelle mani della Lega di Serie A. Lo ha confermato nel pomeriggio di oggi in ministro allo Sport, Vincenzo Spadafora. Ospite a ‘Domenica In’ ha spiegato che il governo e quindi anche lui non hanno nessuna voce in capitolo. Ma il suo auspicio è che nei prossimi giorni spunti una soluzione che metta d’accordo tutti e cancelli finalmente le polemiche seguite ai rinvii.

Del caos calendsari ha parlato anche Gian Piero Gasperini alla fine della trasferta vittoriosa a Lecce. L’allenatore dell’Atalanta ha un’idea chiara: “Non possiamo fare altro che accettare le decisioni di chi deve prenderne già di difficili in questi giorni. Io a porte chiuse non giocherei mai – ha detto a Radio Rai – ma piuttosto ci giochiamo il campionato in 15 giorni con partite al mattino, pomeriggio e sera. Giocare a porte chiuse non ha senso, in casa come in trasferta”. E sembra che il suo appello sia stato ascoltato.