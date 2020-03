Polemiche sul rinvio ed il recupero di Juve-Inter, arriva la proposta del Napoli: una “Final Four di Coppa Italia” da disputarsi interamente a maggio

Il caos che ha provato l’arrivo del Coronavirus in Italia si è riversato anche sull’organizzazione degli eventi sportivi. Cinque gare del campionato di Serie A, inizialmente programmate a porta chiuse per domenica 1 marzo, sono state rinviate, scatenando le proteste di molti tifosi e addetti ai lavori. I match rinviati dovrebbero essere recuperati il 13 maggio, a fine stagione, ingombrando un calendario già pieno di eventi ravvicinati.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Serie A, Dal Pino punge l’Inter: “Marotta ha rifiutato di giocare il lunedì”

Recupero Juve-Inter, arriva la proposta del Napoli: “Final Four di Coppa Italia a maggio”

Questa sera si sarebbe dovuto disputare il “derby d’Italia” Juventus-Inter, in un ‘Allianz Stadium’ deserto per le restrizioni volute dal governo per arginare la diffusione del Coronavirus. Ma il ripensamento e il rinvio ha fatto infuriare soprattutto l’Inter. In merito a questa questione è intervenuto Nicola Lombardo, capo della comunicazione della SSC Napoli, che ha proposto una formula che potrebbe accontentare un po’ tutti.

LEGGI ANCHE >>> Inter, Marotta: “Serie A falsata, ora potrebbe non concludersi”

Il tesserato del club partenopeo, intervenuto ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss’, ha lanciato la proposta: “Siamo di fronte ad una situazione di emergenza a livello mondiale, le decisioni vanno rispettate, il calcio è un’industria e come tutte le altre va tutelata. Chiediamo che Juventus-Inter si giochi mercoledì prossimo e che le semifinali di ritorno vengano giocate a maggio, poco prima della finale”. Una proposta che, a detta del Napoli, potrebbe evitare di falsare il campionato di Serie A: “Si deve cercare di non falsare entrambe le competizioni, che da questa soluzioni potrebbero trarre beneficio. Il campionato deve andare avanti per la tutela di tutte le squadre”.