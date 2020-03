La tosse e il raffreddore non abbandonano Papa Francesco, costretto a sospendere più volte l’Angelus di questa mattina. Rimarrà a riposare a Santa Marta

La classica influenza stagionale è quasi un must in questo periodo dell’anno. Il freddo e gli sbalzi di temperatura portano spesso ad raffreddore, tosse e spossatezza. Anche Papa Francesco non è immune da tutto ciò, e ormai da qualche giorno sta accusando i principali sintomi influenzali, tipici di questi mesi. Costretto già dalla giornata di giovedì a dare forfait per diverse liturgie e ricorrenze organizzate in occasione dell’inizio della Quaresima, il Pontefice ha mostrato oggi, durante il tradizionale Angelus domenicale, di non aver ancora smaltito i sintomi dell’influenza. Costretto a sospendere più volte l’Angelus, il Santo Padre ha poi annunciato che nel pomeriggio non potrà essere partecipe agli esercizi spirituali in programma ad Ariccia, ma resterà a Santa Marta a riposare.

Papa Francesco, riposo e niente esercizi spirituali

La brutta tosse e l’influenza che stanno costringendo il Santo Padre a rinunciare a diverse ricorrenze non sembrano volersi fermare. Durante l’Angelus di oggi Papa Francesco ha dovuto interrompere più volte la messa per continui e ripetuti colpi di tosse. Ha poi annunciato che non prenderà parte al ritiro spirituale ad Ariccia, ma svolgerà i tradizionali esercizi spirituali direttamente da Santa Marta, dove si trova a soggiornare e riposare da ormai qualche giorno. Bergoglio sarebbe dovuto andare in ritiro quaresimale per sei giorni alla Curia di Ariccia per svolgere diversi esercizi spirituali. Annullate anche le prossime ricorrenze fuori dal Vaticano e nel Palazzo Apostolico. Resterà nella residenza di Santa Marta fino a quando sarà guarito completamente.

