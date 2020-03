Napoli, 16enne ucciso a colpi di pistola: aveva aperto fuoco verso i Carabinieri. Morto in ospedale, i familiari hanno poi devastato il pronto soccorso.

Notte da Far West a Napoli. Fuoco aperto tra i Carabinieri e una baby gang nel centro città alle 02.30 di notte. A rimetterci la vita è stato un 16enne colpito al torace e alla testa. Trasportato in ospedale in condizioni gravissime, l’adolescente è deceduto poco dopo a causa della ferite gravissime.

Pronto Soccorso P.O. dei PellegriniCon riferimento a quanto in oggetto questa notte, a seguito del decesso di un… Pubblicato da ASL Napoli 1 Centro su Sabato 29 febbraio 2020

Napoli, muore 16enne: i famigliari devastano un ospedale

Ma è da lì che si è scatenato ulteriormente l’inferno. Perché i parenti e amici della vittima – accorsi in massa presso la struttura sanitaria – hanno poi devastato il pronto soccorso una volta appresa la notizia. Hanno minacciato medici e infermieri presenti in quel momento e hanno distrutto tutto ciò che c’era alla portata, tra cui ovviamente anche del materiale sanitario.

A raccontare il tutto è stato direttamente Ciro Verdoliva, direttore generale dell’ASL Napoli 1 Centro: “Questa notte, dopo il decesso di un 16enne arrivato in ospedale Pellegrini con ferite da arma da fuoco, il pronto soccorso è stato devastato dai familiari e dagli amici del ragazzo. Tanto che sono stato costretto a chiuderlo. Esprimo piena solidarietà ai dipendenti vittime di insulti e minacce e i quali hanno comunque continuato a lavorare nonostante tutto”.

Il pronto soccorso è tuttora fermo. Otto pazienti presenti nel reparto sono stati trasportati in ambulanza presso altri ospedali nella zona, mentre i tecnici sono già a lavoro per ripristinare un presidio ospedaliero fondamentale per la città partenopea. Le forze dell’ordine, intanto, indagano sulla vicenda.

Potrebbe interessarti anche —-> Napoli-Torino 2-1: Highlights, Voti, Pagelle e Tabellino