Si è spenta questa notte Elisabetta Imelio, bassista 44enne tra i membri fondatori della band Prozac+. Aveva lottato contro un tumore al seno e al fegato

Bruttissima notizia per il mondo della musica: si è spenta, all’età di 44 anni, la bassista e fondatrice dei Prozac+ Elisabetta Imelio. Come riportato dal ‘Messaggero Veneto’, l’artista ha passato la sua ultima notte al Centro di riferimento oncologico di Aviano (Pordenone), prima di spegnersi definitivamente. Da anni lottava contro un terribile tumore al seno prima e al fegato poi, che l’hanno tenuta lontana dalle scene per diverso tempo. Il suo compagno d’avventura Gian Maria le aveva anche dedicato un brano, intitolato ‘La fine della chemio’, pensando potesse essere il miglior modo per starle vicino e dimostrarle il suo supporto nella sua terribile battaglia. Come sempre espresso dalla Imelio, infatti, la musica era la sua miglior terapia contro la malattia.

Elisabetta Imelio, dagli inizi con i Prozac+ ai Sick Tamburo

Da sempre amante della musica, Elisabetta Imelio decise sin da subito di dedicare anima e corpo per la sua grande passione. A metà degli anni ’90 fonda i Prozac+, band che la porta al successo insieme alla cantante della band Eva Poles. Il gruppo raggiunge l’apice del successo nel 1998 con l’album ‘Acido acida‘, di cui il singolo che ha dato il nome alla raccolta è diventato subito una hit di successo, anche grazie a Mtv. Dopo essersi sciolti nel 2007, la band decide di organizzare un concerto reunion nel 2018, portando due date a Milano e Treviso. Oltre i Prozac+, la Imelio fonda un altro gruppo, i Sick Tamburo, con cui pubblica diversi lavori. Tra questi, ‘Paura e l’amore‘, ultimo album pubblicato lo scorso anno.

