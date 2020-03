Durante la Fashion Week a Milano, diverse modelle sottopeso hanno sfilato per noti marchi d’abbigliamento. Una modella curvy ha lanciato una petizione

La scorsa settimana si è tenuta a Milano la tradizionale Fashion Week, settimana in cui stilisti e modelle da tutto il mondo si trasferiscono nella ‘capitale della moda’ per presentare i nuovi capi d’abbigliamento e le nuove collezioni. Da ormai diverso tempo, è polemica per certe tipologie di modelle che vengono messe sulla passerella a sfilare. Decisamente sottopeso, al limite dell’anoressia e con misure e taglie disumane. Elisa D’Ospina, modella curvy che da tempo si occupa del tema cercando di sensibilizzare le masse, ha deciso di lanciare una petizione su charge.org per cercare di mettere fine a tutto questo.

Modelle anoressiche, le parole della ragazza curvy

Elisa D’Ospina, modella curvy che da tantissimo tempo ha preso a cuore la questione relativa a ragazze sottopeso messe su una passerella, ha lanciato da poco una petizione sul web per sensibilizzare l’ambiente e far capire che certe taglie sono disumane, e alcune ragazze che sono sfilano non godono di buone condizioni di salute. “Sfilare con la taglia 34? Non è ammissibile. La petizione chiede ai brand di non far sfilare più ragazze sottopeso.” queste le parole della D’Ospina, che chiede poi la presenza costante di un personale competente che tenga d’occhio le condizioni di salute fisica e mentale delle modelle, che non devono cadere in disturbi alimentari per il semplice fatto di voler fare carriera nel mondo della moda. La Camera della Moda di Milano aveva già, qualche anno fa, firmato un codice anti-anoressia in questo senso, ma i suoi effetti non sono tutt’oggi chiariti, lasciando tutti perplessi.

