Continua a peggiorare il quadro meteo della penisola. Con l’arrivo della nuova perturbazione, arriverà anche la neve in grande quantità: la situazione.

Continua a risultare instabile il quadro metereologico italiano. Infatti secondo le nuove previsioni meteo, con l’arrivo della nuova perturbazione, anche la neve dovrebbe tornare a vedersi sulla penisola.

Una situazione paradossale se solo si pensa che durante il mese di febbraio a sorprendere era stato il caldo. Così durante queste prime giornate di marzo, saranno soprattutto alto Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia ad aspettare i grandi accumuli di neve, anche a meno di 800m di quota.

Il peggioramento meteorologico però non si ferma qui, e colpirà anche il Trentino Alto Adige, l’alto Veneto e il Friuli Venezia Giulia portando nuove nevicate intorno ai 1000 metri. Andiamo quindi a vedere che tempo ci aspetta oggi e dove ci saranno maggiori possibilità di precipitazione.

Meteo, domenica 1 marzo

Durante la giornata odierna avremo quindi un quadro meteorologico totalmente instabile. Un’Italia divisa in due, tra precipitazioni e cielo sereno, con il nord che stavolta sarà il protagonista in negativo. Andiamo quindi a vedere che giornata ci aspetterà analizzando settore per settore.

Sulle regioni del Nord Italia sin dal mattino ci sarà un tempo instabile, con cieli nuvolosi e nuvole ricche di pioggia diffuso per gran parte del settentrione. In giornata, inoltre, ai temporali potrebbe alternarsi un vero e proprio acquazzone in attenuazione sulle regioni ad Ovest. Le temperature subiranno un lieve calo, con massime dagli 11 ai 15 gradi.

Mentre al Centro Italia la situazione tenda ad essere pressochè identica. Anche qui infatti, sin dal mattino, la maggior parte delle regioni sarà colpito da piogge e acquazzoni sparsi, specie sui settori tirrenici. Inoltre questo accumulo di fenomeni dovrebbe regolarsi con l’arrivo della sera. Le temperature anche qui risulteranno in abbassamento, con massime dai 13 ai 17 gradi.

Infine al Sud Italia avremo una giornata variegata, con un cielo sereno che però dovrebbe rendersi protagonista. Anche se con l’evolversi della giornata la situazione peggiora, con l’arrivo di precipitazioni tra Campania ed Ovest Basilicata. Qui però le temperature sono in aumento, con un occhio particolare alla Sicilia, dove avremo massime tra i 17 e 22 gradi.

L.P.

Per rimanere sempre aggiornato sul Meteo, CLICCA QUI !