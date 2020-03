“Serie A falsata”, non le manda a dire Giuseppe Marotta dopo il rinvio di Juventus-Inter. L’Ad nerazzurro ha mostrato tutta la sua amarezza stamattina a La Gazzetta dello Sport.

Juventus-Inter rinviata, una notizia che in casa nerazzurra non hanno preso affatto bene. E a riferirlo senza troppi fronzoli è direttamente Giuseppe Marotta, amministratore delegato della società lombarda, intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport.

Marotta parla di Juventus-Inter rinviata

C’è stata la pressione bianconera dietro questa scelta? Marotta ha preferito dribblare tale quesito, replicando invece così: “Mi interessa poco questo argomento, per la verità. C’è stata un’indicazione dal parte del Governo e va bene, ma una cosa voglio dirla con fermezza: tutta questa vicenda è stata affrontata male, con troppa leggerezza. Andava gestita con tempistiche diverse, anche per evitare certe allusioni”.

Il dirigente interista poi spiega l’evoluzione del discorso e come questo sia giunto alla conclusione del rinvio: “La Lega aveva deciso per le porte chiuse giovedì, poi venerdì il ministro Spadafora aveva sconsigliato questa strada. A quel punto l’errore è stato del presidente di Lega, Dal Pino, che ha deciso senza interpellare nessuno. Piuttosto, avrebbe dovuto convocare un consiglio di Lega straordinario, si sarebbe dovuto discutere insieme sul da farsi, trovare un punto d’incontro tra quanto stabilito dalla Lega stessa e le indicazioni del Governo”.

Quindi l’Inter non avrebbe avuto voce in capitolo in merito: “E invece non è stato fatto, stamattina (ieri, ndr) abbiamo ricevuto una comunicazione e stop. Non va bene, la cosa è molto grave. Ecco perché come Inter abbiamo chiesto e ottenuto un Consiglio di Lega straordinario per domani (oggi, ndr) alle 12. Così avremo modo di discutere del futuro. Perché quel che accadrà da adesso in poi mi preoccupa, per il mondo del calcio”.

Scenari e conseguenze causa coronavirus

Marotta, tuttavia, assicura che non c’è la mano di Claudio Lotito dietro tutto ciò: “No, assolutamente, Lotito è molto dispiaciuto per il rinvio di queste partite. E come lui, posso assicurare che la decisione ha lasciato insoddisfatte moltissime società”. Secondo l’Ad, c’è il serio rischio che la Serie A non si concude: “Sì, se dovessero saltare altre partite sì. E poi mi chiedo: perché è stata decisa la data di Juventus-Inter prima di quella di Inter-Sampdoria? In base a quale principio?”.

Infine la bordata: campionato falsato. Ecco il parere di Marotta: “Sì, il torneo è falsato. È alterato nei suoi equilibri. Basti pensare solo agli infortuni e alle squalifiche. E poi ci sono gli aspetti psicologici di una squadra, dovuti alla classifica… E ancora: l’Inter è danneggiata, il calendario di maggio è incredibile”.

