Emily Ratajkowski ha da pochissimi minuti pubblicato una nuova foto sul suo profilo ufficiale. Inutile dire che il web è già impazzito per le due foto da poco postate.

Emily Ratajkowski è una delle donne più belle del pianeta. Le sue curve senza confronti, il suo sguardo profondo e le sue labbra piene ne fanno una delle bellezze più incredibile del mondo odierno. Completamente naturale, priva di ritocchi o di altri artifici, più volte la modella si è mostrata completamente al naturale, senza trucco, dimostrando di non aver nulla da nascondere. Una bellezza assoluta e priva di ritocchi ed aggiustamenti. Non solo però incredibilmente carina e sensuale, Emily Ratajkowski si sta imponendo negli ultimi anni anche come una delle pioniere del movimento femminista MeToo, per combattere gli abusi sulle donne in ogni campo contro gli uomini.

Emily Ratajkowski, nulla sotto la scollatura vertiginosa – FOTO

Modella senza paragoni, da anni ormai è oggetto del desiderio dei più grandi marchi, che fanno la lotta per ottenere il suo volto e la sua figura come testimonial. Le foto che ha da pochissimo pubblicato ci ricordano perfettamente per quale motivo. Come si vede, la donna è sul letto e si è fatta ritrarre in due immagini diverse. In una è in piedi, sul letto, e mostra le lunghe ed affusolate gambe ai milioni di follower che ogni giorno visitano il suo profilo. La seconda è invece di spalle, ma la telecamera riesce comunque ad inquadrarla sul davanti grazie allo specchio che amplia la visione ed i piani nell’inquadratura. Qui di vede una scollatura ancora più profonda, con un vestitino che appena copre la ragazza, che ovviamente non indossa un reggiseno. Le immagini parlano da sole.

