Ospite speciale del salotto di Silvia Toffanin, Verissimo, Elodie ha fatto luce sulla polemica con Marco Masini, dando alcuni importanti dettagli.

La 70esima edizione del Festival di Sanremo ha riscosso un enorme successo, ma è stata caratterizzata anche da una lunga serie di polemiche. Da Morgan e Bugo che litigano sul palco, a Tiziano Ferro contro Fiorello per poi finire alle accuse di Elodie nei confronti di Marco Masini.

E’ stato un festival ricco di spunti, e proprio sulle accuse di sessismo della cantante nei confronti di Masini, iniziano a sorgere alcuni dettagli. A svelarli è la stessa artista romana, che in occasione di un’ospitata a Verissimo, è riuscita a rivelare a Silvia Toffanin diversi dettagli. Andiamo a scoprire di cosa si tratta e quale sono state le reazioni della cantante durante il Festival.

Elodie: “Bisognerebbe stare attenti a come si usano le parole”

Nel salotto di Silvia Toffanin, la cantante ha avuto il tempo di parlare anche dello screzio avuto con Marco Masini durante l’ultimo Festival di Sanremo. L’artista che sul palco dell’Ariston ha portato l’ascoltatissimo pezzo “Andromeda“, ha rivelato alcuni importantissimi dettagli.

Infatti Marco Masini avrebbe invitato la 29enne a “mangiare un pò di più”, perchè ritenuta troppo magra. Da qui è partita l’ira dell’artista romana, che durante la puntata di Verissimo ha spiegato: “Ci sono state battute sulla magrezza. Mi succede da 10 anni. Marco Masini è solo il pretesto per l’argomento“.

Elodie poi ha approfondito l’argomento, continuando il suo lungo discorso ed affermando: “Bisognerebbe stare più attenti a come si usano le parole. La mia poi è una magrezza sana e nel caso in cui ci fosse una preoccupazione sarebbe bello usare toni diversi. Mi disturba una battuta come: mangia di più“.

La cantante ha poi concluso il discorso affermando di non avere nulla nei confronti di Masini, ma di essere rimasta solamente dispiaciuta dai toni usati. Inoltre stesso l’artista romana ha affermato dia ver sfruttato questa osservazione di Masini per parlare di un argomento così delicato.

L.P.

Per rimanere sempre aggiornato sul mondo del Gossip, CLICCA QUI !