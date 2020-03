L’arrivo di Disney+ in Italia è sempre più vicino. il 24 marzo il nuovo servizio di streaming sarà accessibile a tutti. Scelta la nuova serie tv di lancio

Ancora poco più di 3 settimane e Disney+ sarà finalmente disponibile in Italia, su tutte le piattaforme. Il noto servizio di streaming, già accessibile dagli Stati Uniti (e da altri paesi) che sta riscontrando un ottimo successo, metterà a disposizione dei propri clienti tutti i più grandi successi targati Disney. Dai film della Marvel, alla saga di Star Wars, passando per i contenuti Pixar e National Geographic. Insomma, ce ne sarà per tutti i gusti. A questi, vanno aggiunti anche i contenuti della 21st Century Fox (tra cui i Griffin e i Simpson), oltre ai 5000 mila episodi trasmessi nel corso degli anni sul canale tematico di Disney Channel. Sempre del canale tematico Disney, saranno riproposti anche gli ‘Original Movies’, tra cui High School Musical. Proprio dal film cult che ha lanciato Zac Efron sarà tratta la serie tv di lancio del servizio.

Disney+, High School Musical torna sugli schermi

Ormai 15 anni fa venne lanciato il primo capitolo di High School Musical, film diretto da Kenny Ortega con protagonisti Zac Efron e Vanessa Hudgens. La saga, diventata cult per i più giovani e arrivata anche sul grande schermo col terzo capitolo, tornerà presto sugli schermi. Oltre ad avere a disposizione i 3 film originali, i clienti del servizio avranno infatti la possibilità di godersi la serie tv di High School Musical, prodotto di lancio del nuovo servizio di streaming in Italia. Gli episodi non verranno rilasciati tutti insieme (come avviene con Netflix) ma a cadenza settimanale. Le ambientazioni saranno le stesse dei film con Zac Efron, ma ci saranno ben 9 nuove canzoni come colonna sonora della serie tv.

