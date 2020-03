Coronavirus, positivo anche un agente di polizia che lavora in un commissariato romano. Era in malattia da qualche giorno, ora l’esito del primo tampone.

Coronavirus, positivo anche un poliziotto che lavora al commissariato di Spinaceto. Un caso lanciato da ‘Il Messaggero’ e approfoindito dall’altro quotidiano romano, ‘Il Tempo’ che riporta notizie dal sito diretto da Francesco Storace.

Secondo le prime informazioni l’agente in questione è del commissariato di Polizia Spinaceto e risulterebbe in malattia dal 25 febbraio con sintomi influenzal. Poi però si è aggravato manifestando i sintomi di una polmonite ed è stato portato al Policlinico Gemelli. Qui i medici hanno deciso di sottoporlo al tampone per il Covid-19 risultato positivo. La validazione del caso però dovrà essere confermata dai laboratori dello Spallanzani.

L’agente sarebbe stato contagiato dopo la visita di un suo conoscente arrivato nella Capitale da una delle zone-focolaio della Lombardia. Il personale medico della Polizia ha già cominciato i

test e i controlli anche sui colleghi che sono entrato in contatto con l’agente nei giorni che hanno preceduto il suo ricovero.

Fiumicino, un’intera famiglia ricoverata ma i numeri dei contagio calano



Intanto sembra ridomensionarsi l’altro caso nei dintorni di Roma,

Sono risultati positivi ai primi test sul Coronavirus anche il marito e uno dei figli della donna residente a Fiumicino ricoverata allo Spallanzani di Roma perché contagiata. Ma allo stesso tempo sono risultati negativi i test su tutte le altre persone controllate perché entrate in contatto con quella famiglia.

Come ha fatto sapere un comunicato dell’Ospedale Spallanzani, nella tarda serata di sabato 29 febbraio l’intero nucleo familiare è stato ricoverato. Una misura prudenziale perché oltre alla donna sono risultati positivi il marito e la figflia di 10 anni, ma non il fratellino che ne ha 5. La donna, 28enne, era tornata di recente da un viaggio a Bergamo. In ogni caso si trova in buone condizioni.