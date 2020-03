Coronavirus, ecco tutti i numeri ufficiali in Italia. Aumenta il numero dei guariti ma sale anche la quota delle persone che purtroppo non ce l’hanno fatta.

Coronavirus, è possibile tracciare un primo maxi bilancio in Italia. La situazione è chiaramente in continua evoluzione e il quadro andrà inevitabilmente aggiornato a breve, ma è possibile e doveroso snocciolare i numeri inquietanti che crescono di ora in ora.

Coronavirus, i numeri in Italia

Al momento, infatti, sono oltre 1.000 i malati ufficiali nel territorio nostrano. Per la precisione 1.128. Di queste unità la maggioranza è chiaramente proiettata al Nord: sono 615 casi in Lombardia, 217 l’Emilia-Romagna e 191 il Veneto. Poi 42 in Liguria, 16 in Campania, 11 in Piemonte, 11 in Toscana, 11 nelle Marche, 6 nel Lazio, 4 in Sicilia, 3 in Puglia, 1 un Calabria e infine un caso si registra anche nella Provincia autonoma di Bolzano.

Tra questi 1128 vanno poi depennati i 50 guariti e i 29 deceduti. Di questi restanti 1.049, il 53% – ovvero 433 persone – sono attualmente in isolamento domiciliare seguendo le indicazioni mediche fornite. Altre 401 persone invece, ovvero il 38%, sono attualmente ricoverate con sintomi piuttosto evidenti. Solo il 10%, rappresentato da 105 persone, sono attualmente ricoverate in gradi condizioni in terapia intensiva.

Potrebbe interessarti anche —-> Coronavirus, Juventus U23 in quarantena: la nota ufficiale

E’ tuttavia cresciuto esponenzialmente il numero di persone morte nelle ultimissime ore. Erano appena 21 venerdì, mentre adesso sono appunti 29. Si tratta specificamente di altri 8 anziani, 5 uomini e 3 donne, compresi tra i 79 e i 90 anni. Di questi 8 nuovi decessi 6 appartengono alla Lombardia (4 uomini e 2 donne), 2 all’Emilia-Romagna (un uomo e una donna).