Coronavirus, i morti in Italia sono saliti. Secondo gli ultimi dati della Protezione Civile, infatti, le persone decedute dopo aver preso l’infezione sarebbero salite in queste ore.

Il Coronavirus continua a destare preoccupazioni e paura. Il virus cinese è difficile da contenere dato che la velocità con la quale si diffonde spaventa e non poco, per questo la paura è altissima. Nelle ultime ore i dati non aiutano affatto a placare la tensione, anzi. Dall’ultimo aggiornamento, infatti, ci sono stati diversi morti, che hanno portato il conteggio dei deceduti a 34. Le ultime stime della Protezione Civile Italiana non sono certo positive e tratteggiano una situazione non proprio felicissima. L’infezione continua a spargersi nella penisola italiana e pare che i protocolli per bloccare il propagarsi dell’infezione non stiano funzionando perfettamente.

Coronavirus, i morti in Italia salgono a 34: gli ultimi dati

Secondo le ultime statistiche distribuite dalla Protezione Civile, i contagiati sono 1.577. Tra questi è necessario individuare i 798 in isolamento domiciliare, i 639 ricoverati, ed i 140 in terapia intensiva. Numeri che di certo non tranquillizzano i migliaia di italiani che hanno paura dell’infezione. Un momento davvero molto difficile, per chi vive nelle zone rosse e per chi è ancora nelle poche regioni non colpite dall’infezione. Novità nelle prossime ore. Continuate a seguire Inews24 per aggiornamenti continui sulla faccenda Italiana, con le voci dei protagonisti ed il bilancio aggiornato ad ogni comunicazione ufficiale.

