Continua a crescere la preoccupazione per il Coronavirus. Stando ai dati in proporzione, in Italia ci sarebbero più infetti che in Cina.

Continua a destare preoccupazione l’epidemia di Covid-19. Infatti proprio nel nostro paese il virus si sta spargendo a macchia d’olio, con oltre 1000 in poco più di 24 ore. Partito da Codogno nel Basso Lodigiano, quasi una settimana fa, il virus adesso è arrivato fino al sud e rischia di diventare una vera e propria piaga per la nsotra penisola.

A sostegno di questo clima di preoccupazione, ci sono anche i dati forniti dal gruppo da un gruppo di esperti della Sanità Mondiale, che fa capire quanto il virus sia diffuso in Italia e soprattutto in quanto tempo. Andiamo quindi a vedere quali sono i dati forniti online, confrontandoli con la Cina, il paese da cui tutto è partito.

Coronavirus, Italia-Cina il confronto è preoccupante

Secondo i dati forniti dagli esperti, in Cina su una popolazione di circa 1,4 miliardi, ci sarebbero oltre 75mila contagiati. Ma a questo dato, bisogna aggiungere che nella potenza orientale, il virus si è diffuso in un tempo più esteso.

Guardando invece il nostro paese, composto da 60 milioni di abitanti, possiamo notare che in ben poco tempo i contagi hanno superato oltre le 1000 unità. A parità di popolazione, il nostro paese avrebbe circa 23.000 contagi, che sono comunque meno del paese cinese, ma in molto meno tempo.

In sintesi con l stesso numero di abitanti l’Italia avrebbe comunque meno infetti della Cina, però il dato che preoccupa è che il virus nel nostro paese si è sviluppato in molto meno tempo.

Ciò che preoccupa maggiormanente è che proprio l’Italia ha portato il virus anche in Africa, dopo il conteggio dei contagi non c’è e potrebbe risultare in una vera e propria mazzata per la popolazione.

Di seguito vi riportiamo tutti i dati aggiornati:

79.824 China, 3.526 South Korea, 1.128 Italy, 705 Others, 593 Iran, 241 Japan, 102 Singapore, 100 France, 95 Hong Kong, 79 Germany, 71 US, 58 Spain, 45 Kuwait, 42 Thailand, 41 Bahrain, 39 Taiwan, 25 Australia, 25 Malaysia, 23 UK, 21 Switzerland, 21 United Arab Emirates, 20 Canada, 16 Vietnam.

L.P.

