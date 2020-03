Questa mattina, i turisti in Francia per visitare il Louvre o Lourdes hanno ricevuto uno spiacevole sorpresa: entrambi chiusi per il Coronavirus

Il Coronavirus sta aumentando l’allarmismo e la preoccupazione in ogni parte del mondo. Salgono i contagiati, cresce il numero dei decessi e aumenta il numero dei paesi colpiti da questa terribile epidemia. Anche la Francia è uno dei paesi in Europa con un numero importante di contagi, anche se sicuramente minore rispetto all’Italia. In terra francese si sta comunque evitando di diffondere il contagio attuando varie ordinanze restrittive. Tra queste, anche diverse relative ai luoghi di maggior interesse e con un rischio maggiore di affollamento. Questa mattina, il museo del Louvre è rimasto chiuso ai turisti provenienti da ogni parte del mondo. Il motivo? Una riunione speciale convocata dalla direzione con i rappresentanti del personale, per discutere di tutte le misure di prevenzione da attuare.

Coronavirus, chiuso anche il santuario di Lourdes

Non solo Louvre. Oggi in terra francese sono state prese importanti decisioni circa i luoghi di interesse da tenere sott’occhio a causa del Coronavirus. Se per il Louvre dovrebbe trattarsi di una chiusura giornaliera, non è lo stesso per il santuario di Lourdes. La nota meta turistica sarà infatti chiusa ai nuovi turisti fino a data da destinarsi, mentre per i pellegrinaggi è stata assunta una equipe di medici per sorvegliarli ed evitare un ulteriore contagio dell’epidemia cinese. Inoltre, il Consiglio Direttivo Nazionale dell’Unitalsi ha preso un’importante decisione: rimandare le partenze di qualsiasi tipo di pellegrinaggio al 20 maggio, per precauzione e per evitare ulteriori problematiche.

