Sulla strada statale Flaminia, all’altezza di Colli al Metauro, c’è stato un incidente che ha visto implicate quattro persone

Sulla strada statale Flaminia chilometro 268, all’altezza di Colli al Metauro (tra Pesaro ed Urbino), un’automobile è finita contro un albero coinvolgendo nell’incidente quattro presone. Queste sono rimaste ferite, ma non c’è stato alcun morto. L’incidente si è verificato intorno all’1:30. La vettura, una Grande Punto, era condotta da un ventunenne.

Colli al Metauro, auto contro un albero: quattro i feriti

Le persone a bordo dell’automobile sono state soccorse subito dal 118 e poi trasportate all’ospedale di Torrette ad Ancona. Tutti i coinvolti sono ragazzi che vanno dai 20 ai 26 anni ed uno di loro è in condizioni gravissime. Sul luogo poi, oltre ovviamente ai sanitari, sono arrivati anche i carabinieri ed i vigili del fuoco per i dovuti rilievi. Durante le operazioni per il soccorso delle persone, ci si è concentrati alla messa in sicurezza del tratto stradale. Quindi è stata chiusa momentaneamente la zona interessata che al momento, però, sembra essere tornata alla normalità.

