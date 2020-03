Calciomercato Juventus, sfida alla Roma per il colpo estivo che ora gioca nella Super League cinese

La Juventus, insoddisfatta di quanto sta raccogliendo in questa stagione, è già al lavoro per costruire la squadra del prossimo anno. L’unico dubbio da risolvere riguarda il rivoluzionare o meno la squadra. Molto, poi, dipenderà da quello che sarà il futuro del tecnico Maurizio Sarri che, fino ad ora, sia dal punto di vista dei risultati che del gioco ha deluso totalmente. Diversi sono i nomi dei possibili sostituti che circolano in vista della prossima stagione. In primis c’è l’ex Massimiliano Allegri, seguono Capello e Guardiola.

Calciomercato Juventus, obiettivo El Shaarawy

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, Stephan El Shaarawy vuole andare via dalla Cina. Un po’ a causa del coronavirus, un po’ per dare nuovamente slancio alla sua carriera. Ad ogni modo su di lui ci sono Juventus, Roma e Napoli. I giallorossi già a gennaio avevano provato l’assalto all’ex Milan, i contatti con lo Shanghai Shenhua però non hanno portato l’esito sperato. I cinesi hanno infatti rifiutato sia lo scambio con pastore che con Perotti. I bianconeri invece vorrebbero inserirlo nel parco attaccanti vista anche la possibilità di fare l’attaccante esterno a sinistra e la seconda punta. Il Napoli, più defilato, resta comunque vigile. Il possibile costo dovrebbe aggirarsi intorno ai 15 milioni di euro, mentre l’ingaggio è di 16 milioni di euro a stagione. Quest’ultima una cifra non realistica e quindi andrebbe considerevolmente abbassato lo stipendio.

Visualizza questo post su Instagram Running🔵2️⃣2️⃣ Un post condiviso da Stephan El Shaarawy (@stewel92) in data: 1 Mar 2020 alle ore 4:01 PST

LEGGI ANCHE—> Recupero Juve-Inter, la proposta del Napoli: “Final Four Coppa Italia”