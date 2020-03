Bambino abbandonato a Napoli, arrivano importanti aggiornamenti dalla città partenopea. Ritrovata la madre che si è presentata in commissariato nella serata stessa.

E’ di ieri sera la notizia di un bambino abbandonato a Napoli. Si tratta di un angioletto di appena un anno, lasciato in un passeggino nel freddo e nel buio di un parco nel quartiere di Ponticelli nella zona Est della città. Un luogo frequentato più di giorno che di notte, essendo quotidianamente meta di tanti sportivi.

Bambino abbandonato a Napoli: gli aggiornamenti

Ma fortunatamente c’era qualcuno quando in serata, attorno alle 19.00, è stata poi avvisata la Polizia. Sul posto è accorsa anche un’ambulanza, la quale ha portato il bambino in un ospedale della città per tutti i controlli del caso. La foto del piccolo, poi, è stata postata nei gruppi e pagine della località, con una parente che ha immediatamente riconosciuto il piccolo.

Ed è solo allora che la madre si è presentata in commissariato. Erano le 20.30 quando la donna, apparsa in evidente stato confusionale, si è presentata disperata presso la Polizia. Non è emerso il motivo ufficiale del gesto, ma la donna starebbe attraversando un periodo turbolento sul piano familiare. Una signora – da quel che filtra – che soffrirebbe tra l’altro anche di depressione e di qualche lieve problema mentale.

Il bimbo non sarebbe stato consegnato ancora alla madre, in quanto quest’ultima ora rischia una denuncia per abbandono di minore. Saranno adesso le assistenti sociali col Comune di Napoli a gestire la delicata vicenda. Una zia del bambino si sarebbe già proposta per avere l’affido del piccolo.