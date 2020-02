Wanda Nara si è superata con l’ultimo scatto che ha da pochi minuti pubblicato sul proprio profilo Instagram ufficiale.

Wanda Nara ha appena pubblicato una fotografia sul proprio profilo Instagram che sta facendo ritornare tantissimi utenti sulla piattaforma. Il coronavirus nelle ultime settimane ha un po’ abbattuto gli italiani, che cercano delle piccolissime distrazioni nella quotidianità della vita. In moltissimi hanno commentando positivamente l’ultima immagine pubblicata sul proprio profilo ufficiale dalla donna sudamericana, che si è fatta ritrarre in uno scatto sensuale. La moglie di Mauro Icardi si è messa in posa mentre indossava un vestito sensuale, che non copre tutte le sue forme. La donna si è poi fotografata in uno studio professionistico, probabilmente per della pubblicità.

Wanda Nara con gambe scoperte e scollatura profonda – FOTO

La biondissima conduttrice televisiva si stende su un divanetto, guardando alla sua destra, la nostra sinistra. Dall’altra parte le lunghissime gambe, che terminano con dei tacchi brillanti. Il vestito non le copre per nulla la parte inferiore del corpo, mentre riesce appena a cadere sulle sue forme. Più in basso l’immagine che in tantissimi stanno visualizzando e commentando in questi ultimi minuti, creando un traffico importante sui social. Non si parla d’altro da diversi minuti se non delle foto della procuratrice sportiva più discussa del momento.

