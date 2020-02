USA, emergenza Coronavirus: registrato terzo caso di origine sconosciuta in Oregon, dopo i due in California

Una notizia piuttosto preoccupante arriva dagli Stati Uniti. Venerdì l’Oregon ha riferito il suo primo caso di Coronavirus e ha rivelato che non poteva essere collegato alla storia dei viaggi del paziente o al contatto noto con chiunque fosse malato. Questo apre una serie di ipotesi sulla diffusione del virus al di là del focolaio cinese.

È il terzo caso di COVID-19 che si sta diffondendo senza una causa lungo la costa occidentale degli Usa. Ieri, funzionari della sanità hanno segnalato il secondo caso “diffuso dalla comunità” in California.

Il paziente dell’Oregon è un residente adulto dello stato che lavora in una scuola elementare locale, esponendo potenzialmente studenti e personale al contagio.

L’uomo vive nella contea di Washington, appena fuori Portland, e non ha una storia di viaggi in un paese in cui il virus circolava e non si ritiene che sia entrato in contatto con un altro infetto confermato.

USA, Coronavirus: terzo caso di origine sconosciuta sulla costa occidentale

“La nostra prima preoccupazione è per questa persona, per assicurarsi che sia curato e in grado di recuperare“, ha dichiarato il direttore dell’OHA (Oregon Health Authority) Patrick Allen in una nota.

I funzionari sanitari stanno ancora aspettando i risultati dei test ufficiali dai Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie, ma lo definiscono un caso certo dopo aver testato il paziente localmente.

“La nostra prossima priorità è scoprire con chi questa persona ha avuto contatti e assicurarsi che siano a conoscenza dei loro rischi, e far loro sapere come possono prendersi cura se ne hanno bisogno“, ha continuato Allen. “Abbiamo detto che si trattava di una situazione in rapida evoluzione e che si è rivelata vera“.

L’annuncio si aggiunge ai timori della diffusione del virus mortale negli Stati Uniti.

È arrivato lo stesso giorno in cui i funzionari della California hanno annunciato di aver scoperto il secondo caso dello stato da origini sconosciute, un 65enne della Contea di Santa Clara.

La prima paziente del genere era una donna della contea di Solano, in gravi condizioni e intubata, hanno detto i funzionari. Entrambi non avevano una storia di viaggio o di esposizione rilevante. Quindi nessun modo di contrarre il virus da qualcun altro.

I due pazienti della California si trovano a circa 150 km di distanza, il che significa che il virus potrebbe diffondersi tranquillamente a distanze spaziali considerevoli, senza bisogno di essere incubato in qualche individuo.

